Joggerin in OÖ von Hund in Unterarm gebissen

Eine 55-Jährige ist am späten Montagnachmittag beim Joggen im Gemeindegebiet von Eidenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Hund gebissen worden. Während eines Spaziergangs mit der 69-jährigen Besitzerin dürfte das Tier frei auf einem Feld herumgelaufen sein. Als es zur Halterin zurückkehrte, rannte gerade die Joggerin vorbei. Der Hund stürmte auf sie zu und biss sie in den Unterarm, so die Polizei.

BILD: SN/APA/JAKOB GRUBER Die gebissene Frau wurde ins Krankenhaus gebracht