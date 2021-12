Jones, Ott, O´Neill: Die SN-Buchtipps der Woche

SN-Redakteur Anton Thuswaldner hat für Sie die Buchtipps der Woche zusammengestellt.

Tayari Jones: Das Jahr, in dem wir verschwanden. Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Britt Somann-Jung. Geb., 269 S. Arche, Zürich 2021. Tayari Jones, geboren 1979, stammt aus Atlanta, wo beginnend im Sommer 1979 zwei Jahre lang ein Serienmörder, der es auf afroamerikanische Kinder abgesehen hatte, sein Unwesen trieb. Als man 1981 einen dreiundzwanzigjährigen Afroamerikaner, der zwei Erwachsene umgebracht hatte, auch noch des Mordes an den Kindern für schuldig erachtete, kamen die Ermittlungen an ein Ende, obwohl das Urteil fragwürdig ...