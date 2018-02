Wie einer einst überzeugten Rechtsradikalen der Ausstieg aus der Szene gelang.

Bei der Familie Privenau ging es zu wie in einem beschaulichen Heimatfilm: Auf ihrem Bauernhof in Norddeutschland herrschte Idylle, mit Gemüsebau und Tieren, alles biologisch betrieben. Doch wenn sich die Familie Schlag sechs Uhr zum Abendessen an den Tisch setzte, kam das Nazi-Gedankengut voll zur Geltung. Der Vater bestand auf dem Spruch "Den Deutschen das Brot, den Juden den Tod", bevor gegessen wurde.