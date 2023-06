Jugendforschung sucht Zugang zu Klima-Aktivismus

Klimakrise und -aktivismus sind für viele junge Menschen wesentlicher Bestandteil ihrer Lebensrealität - ein Umstand, der die Jugendforschung vor neue Herausforderungen stellt. Für neue Impulse in der Wissenschaft plädieren daher Reingard Spannring, Bildungsforscherin an der Uni Innsbruck, und Natalia Wächter, Professorin für Sozialpädagogik an der Uni Graz, bei der "Österreichischen Jugendforschungstagung 2023" (22.-24. Juni) in der Tiroler Hauptstadt.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Klima laut Expertin mittlerweile 'kein Luxusthema mehr'