Jugendliche machten alte Dampflok wieder flott

Im Eisenbahnmuseum Straßhof bei Wien wird am kommenden Sonntag erstmals nach Jahren wieder eine alte Dampflok angeheizt, die auf dem steirischen Erzberg ihre Dienste tat. Nach sieben Jahren Stillstand wurde das 65 Tonnen schwere stählerne Ungetüm von einer Gruppe Jugendlicher wieder fahrbereit gemacht. Dafür waren Tausende Arbeitsstunden nötig.

Vergangenes Wochenende hatte auch das Eisenbahnmuseum in Straßhof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) erstmals nach dem coronabedingten Lockdown wieder einen "Dampftag" geboten. Doch eine "kleine Sensation", wie Herbert Klein vom Betreiberverein "Das Heizhaus" ankündigt, steht erst noch bevor: Am kommenden Sonntag, 6. Juni, wird auf dem Gelände des Museums erstmals nach Jahren wieder eine alte Dampflok unterwegs sein, die einst auf dem steirischen Erzberg im Einsatz stand.

Die Erzberglok vom Typ 97.208 war dort im Jahr 1978 ausgemustert ...