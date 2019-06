Jugendliche raubten Burschen in Wien brutal aus

Drei Jugendliche haben Ende Mai einen 15-Jährigen in der Seestadt in Donaustadt brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Die Tat wurde gefilmt und via Whatsapp verbreitet. Nachdem das Video zur Polizei gelangte, konnte diese die drei Verdächtigen rasch ausforschen. Zwei 13-Jährige, ein Bub und ein Mädchen, sind bereits amtsbekannt. Ihr 15-Jähriger Komplize wurde angezeigt.

SN/APA/LUKAS HUTER Zwei der Verdächtigen waren der Polizei bereits bekannt