Jugendlicher bei schwerem Verkehrsunfall in Wien getötet

Ein Bursch hat Mittwochfrüh bei einem schweren Verkehrsunfall in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling sein Leben verloren. Der Jugendliche starb noch an Ort und Stelle, wie die Sprecherin der Berufsrettung, Corina Had, der APA sagte. Ein weiterer Insasse schwebt in Lebensgefahr, eine Jugendliche erlitt schwere Kopfverletzungen.

BILD: SN/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR/UNBEKAN Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer beschädigt