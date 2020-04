Jugendlicher in Höhle in der Obersteiermark eingeschlossen

Am Schödelkogel in Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) ist seit dem späten Nachmittag ein Jugendlicher in einer Höhle eingeschlossen. Die Bergrettung und Polizei Mitterndorf sind unterwegs und versuchen den Burschen, der nicht verletzt sein dürfte, zu bergen. Laut erster Auskunft war der Jugendliche am Nachmittag mit einem Freund im Gelände unterwegs gewesen.

Nachdem er die Höhle im Bezirk Liezen erkundet hatte, konnte er sich aus noch unbekannten Gründen nicht mehr selbst befreien. Der Bub dürfte keine Verletzungen davongetragen haben, der zweite Teenager blieb unverletzt. Die Bergrettung war zu dem Eingeschlossenen unterwegs. Die Rettungsaktion war gegen 20.00 Uhr noch im Gange. Quelle: APA