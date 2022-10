Junge Bürgermeister sind selten: "Man ist eigentlich nie privat"

Junge Bürgermeister und vor allem Bürgermeisterinnen sind nach wie vor eine Seltenheit. Zwei davon haben den SN verraten, warum die Arbeit trotz aller Schwierigkeiten "die coolste" ist.

Bernadette Geieregger und Michael Salomo haben einige Gemeinsamkeiten. Sie, 29 Jahre alt, und er, 34 Jahre alt, zählen zu den Jüngsten ihrer Zunft. Die beiden bekleiden das Amt des Bürgermeisters. Beziehungsweise der Bürgermeisterin. Geieregger steht seit zwei Jahren der Gemeinde Kaltenleutgeben in Niederösterreich vor. Salomo ist seit 2021 Oberbürgermeister von Heidenheim an der Brenz in Baden-Württemberg (D). Sie trafen einander beim ersten Jungbürgermeistertreffen des Gemeindebunds in Wien. Zusammen gingen sie der Frage auf den Grund, warum es nur so wenige ...