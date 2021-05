Junge Drogenlenkerin rammte Fußgänger auf dem Gehsteig

Nach einem folgenschweren Unfall ist eine junge Frau ihren Probeführerschein vorerst los. Fachleute wie Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit fordern seit langem, die Kontrollmöglichkeiten für die Polizei zu verbessern. Derzeit muss jeder Drogenlenker dem Amtsarzt vorgeführt werden, um die Beeinträchtigung festzustellen. Viele andere Länder bereits Grenzwerte wie bei Alkohol am Steuer.

Zu dem folgenschweren Unfall kam es Mittwoch am frühen Nachmittag an der Osteinfahrt von Klagenfurt. Eine 20-Jährige verlor in der Völkermarkter Straße stadteinwärts die Kontrolle über ihren Pkw, querte die beiden Fahrspuren der Gegenrichtung und rammte auf dem Gehsteig einen Passanten. Der Fußgänger (18) wurde schwer verletzt, das Auto prallte total beschädigt in einen Zaun. Während der Unfallaufnahme fing noch der Motorraum des Pkw Feuer. Polizisten bekämpften die Flammen, bis die Berufsfeuerwehr eintraf.

Die Polizei bat die Lenkerin, ...