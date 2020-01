Junge Frau in Wien-Floridsdorf umgebracht

Eine junge Frau ist in Wien-Floridsdorf umgebracht worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurde die 28-Jährige von ihrem Vater am Dienstagabend tot in ihrer Wohnung in der Arnoldgasse aufgefunden. Eine Obduktion in der Nacht auf Mittwoch ergab, dass gegen den Hals der Frau Gewalt ausgeübt wurde, sie also erdrosselt oder erwürgt wurde. Die Polizei ermittelt im Umfeld der Toten.

SN/APA/PRIVAT Das Stiegenhaus wurde polizeilich abgesperrt