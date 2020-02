In der Waldviertler Stadtgemeinde Heidenreichstein ist am Dienstag eine junge Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte einen Online-Bericht von "oe24". Die weibliche Leiche war in einer Wohnung entdeckt worden. Die Ursache des Todes der Frau stand vorerst nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen liefen am Dienstagnachmittag auf Hochtouren.

SN/APA (Symbolbild)/LUKAS HUTER Polizei ermittelt auf Hochtouren