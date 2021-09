Junge Leute trennen Müll weniger genau

Nicht nur Umfragen zeigen, dass die jüngere Generation bei Mülltrennung aufholen muss. Einheitlichere Sammelsysteme sollen helfen.

Seit Jahren belegen Umfragen zum Thema Mülltrennung, dass es viele junge Leute damit längst nicht so genau nehmen wie die ältere Generation. So gab bei einer aktuellen Befragung für den Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) zum Beispiel nur gut die Hälfte der unter 30-Jährigen an, Problemstoffe wie Batterien korrekt zu entsorgen. Bei den über 60-Jährigen tun das hingegen fast vier von fünf (exakt 77 Prozent). Zur Vermeidung von Verpackungsmüll generell bekannten sich sogar weniger als die Hälfte der befragten Jungen (47 ...