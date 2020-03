Junger Deutscher in Graz wegen Davidstern-Rings attackiert

Ein 16-jähriger, in Graz wohnhafter Deutscher ist am Mittwochabend wegen seines Davidstern-Rings von zwei anderen Burschen attackiert worden. Wie die Polizei nun berichtete, sprach das Duo den 16-Jährigen auf den Ring an. Nachdem dieser bejaht hatte, Jude zu sein, schlug ihm einer der Burschen ins Gesicht. Der 16-Jährige flüchtete und erstattete später Anzeige. Die Polizei fahndet nach dem Duo.

Quelle: APA