Junger Kärntner erschlug seine Mutter mit einem Holzschemel

Eine 52 Jahre alte Kärntnerin ist in der Nacht auf Samstag von ihrem 21-jährigen Sohn erschlagen worden. Er gestand in seiner Befragung durch die Kriminalpolizei, die Frau in ihrer Wohnung in Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) mit Fäusten geprügelt und sie mit einem Holzschemel erschlagen zu haben.

SN/APA (Webpic)/hex Die Beamten entdeckten Blutspuren in Küche und Vorraum