Junger Mann soll Raubserie verübt haben

22-Jähriger wurde in Wien geschnappt und gestand acht Überfälle auf Trafiken und Tankstellen. Nach zwei nächtlichen Überfällen auf junge Männer werden drei Verdächtige gesucht - ein Haupttäter und zwei junge Aufpasserinnen.

Schwarze Schirmkappe, FFP2-Maske und ein schwarzer Pullover mit orangefarbener Aufschrift - diese Täterbeschreibung wurde der Polizei in Wien in den vergangenen Wochen seit Ende April mehrmals nach Überfällen auf Trafiken und Tankstellen gegeben.

Daher wurde in den betreffenden Bezirken am Freitagnachmittag eine Schwerpunktaktion des Landeskriminalamts gemeinsam mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durchgeführt. Am Wochenende nun gab die Polizei einen Fahndungserfolg zu der Raubserie bekannt: In Wien-Floridsdorf wurde kurz nach einer Tat ein 22 Jahre alter Mann ...