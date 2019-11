Junger Motocross-Lenker überfährt Polizisten bei Asten

Beim Versuch, zwei junge Motocross-Lenker in der Breitwiesenstraße in Asten (Bezirk Linz-Land) anzuhalten, ist am Freitag gegen 16.50 Uhr ein Polizist verletzt worden. Der Mann war zuerst von einem Motorrad gestreift worden und gestürzt. Der nachfolgende Motorradlenker konnte nicht rechtzeitig ausweichen und überfuhr den Beamten. Der Motocross-Lenker stürzte, das Motorrad fiel auf den Polizisten.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Polizistsein ist oft gefährlich