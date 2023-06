Juni 2023 war sehr warm und vielerorts zu trocken

Der Juni hat die erste Hitzewelle 2023 gebracht, mit einem Höchstwert von 36,2 Grad am 22. Juni in Bad Goisern (OÖ), und war fast durchwegs überdurchschnittlich warm. Größtenteils sei der Monat auch zu trocken verlaufen, bilanzierte die Geosphere Austria (vormals ZAMG) am Freitag. "In der vorläufigen Auswertung liegt der Juni 2023 im Tiefland Österreichs um 1,1 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen um 1,3 Grad", sagte Klimatologe Alexander Orlik.

BILD: SN/APA/UNBEKANNT Örtlich schwere Gewitter, aber insgesamt großteils zu wenig Regen