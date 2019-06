Juni endet mit einer Hitzewelle

Schon eine Woche vor Monatsende steht laut Meteorologen nahezu fest: Es wird der wärmste Juni seit Messbeginn im Jahr 1767. Ab Montag wird es wieder richtig heiß.

Wer es lieber nicht ganz so heiß hat, sollte den Sonntag noch genießen. Denn schon die kommende Woche bringt eine neue Hitzewelle.

Von Afrika her schiebt sich warme Luft bis über Österreich. Der Kern der Hitzewelle werde zwar über Frankreich liegen, doch auch in Salzburg werden die Temperaturen ab Montag wieder kräftig steigen, sagt Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ZAMG in Salzburg. Dürften die Höchsttemperaturen in Salzburg am Montag noch bei knapp 30 Grad liegen, so sollen sie danach Tag für Tag weiter steigen. Der Höhepunkt der Hitzewelle dürfte in Salzburg am Donnerstag mit bis zu 36 Grad in der Stadt erreicht sein. Österreichweit werden bis zu 37 Grad erwartet.

Bis zu 37 Grad am Donnerstag

Überdurchschnittlich warm war der Juni freilich bereits seit Monatsbeginn. Somit steht laut ZAMG bereits eine Woche vor Ende des Monats so gut wie fest, dass es in Österreich der wärmste Juni der Messgeschichte sein wird. "Der Juni 2019 wird den bisherigen Spitzenreiter, den Juni 2003, ziemlich sicher übertreffen", meint ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. "Berücksichtigt man die Prognose für die nächsten Tage, dann liegt der Juni 2019 in der Endabrechnung um 4,6 °C über der Klimavergleichsperiode 1981 bis 2010. Der Juni 2003 lag 4,1 °C über dem Mittel."

Der Juni habe dabei einen der stärksten Temperaturanstiege aller Monate: Vom Ende der 1980er Jahre bis zum Beginn der 2000er-Jahre wurde der Juni in Österreich im Mittel um 2,4 °C wärmer, erklärt Orlik.

Für den weiteren Verlauf des Sommers ist laut Orlik noch keine seriöse Prognose möglich. "Langfristprognosen deuten aber auf einen überdurchschnittlich warmen Juli und August in Mitteleuropa hin. Aber diese Saisonprognosen haben speziell bei uns im Alpenraum noch keine besonders gute Trefferquote."

Sicher ist auf jeden Fall: Die Sommer in Österreich werden immer heißer. Unter den 20 wärmsten Sommern der über 250-jährigen Messgeschichte liegen zwölf Sommer der 2000er-Jahre. Durch den extrem warmen Juni 2019 ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich auch der Sommer 2019 in dieser Rangliste weit vorne einreihen wird.