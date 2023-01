Justiz bestellt neue Gutachter für Ermittlungsverfahren gegen die Muslimbruderschaft

Nach mehrmonatiger Suche wurden vom Landesgericht Graz nun neue Gutachter für das ebenso schwierige wie umfangreiche Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Muslimbruderschaft in Österreich gefunden. Auch zu dieser Entscheidung rechnet die Staatsanwaltschaft Graz mit Beschwerden. In dem Fall wird seit mehr als zwei Jahren ermittelt, es gibt 75 Beschuldigte. Das Oberlandesgericht Graz hatte die früheren Gutachter im Sommer 2022 in einer umstrittenen Entscheidung abberufen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Szene aus Graz von der österreichweiten Razzia bei der „Operation Luxor“, die am 9. November 2020 durchgeführt wurde, eine Woche nach dem islamistischen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt.