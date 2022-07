EU-Staatsanwaltschaft hat erste Fälle in Österreich

Seit gut einem Jahr arbeitet die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg, um Betrug zulasten des EU-Budgets aufzuklären. Es werden die ersten Fälle geprüft, die Österreich betreffen.

Mehrwertsteuerbetrug bei grenzüberschreitenden Lieferungen, erschlichene Agrarförderungen oder künstlich hochgetriebene Einkaufspreise, weil die EU eh mitzahlt - für die Verfolgung derartiger Kriminalfälle, bei denen der Haushalt der Europäischen Union geschädigt wird, ist seit Juni 2021 die Europäische Staatsanwaltschaft zuständig. Auf freiwilliger Basis machen 22 der 27 EU-Länder mit, im Jahr 2023 könnte sich Schweden in das System einklinken. Österreichs Vertreterin in der neuen EU-Behörde ist die versierte Strafrechtlerin Ingrid Maschl-Clausen. Ihre Zwischenbilanz fällt so aus: "Noch viel aufregender als seinerzeit erwartet" ...