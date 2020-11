Justiz: Muslimbrüder sind wichtig für die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich

Für die Staatsanwaltschaft Graz zeigen Abhörprotokolle eine "finanzielle Abhängigkeit" der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich von führenden Aktivisten der Muslimbruderschaft. Auch der frühere IGGO-Präsident wurde eingeschaltet, um über das Problem von Mietrückständen zu sprechen.

Die Staatsanwaltschaft Graz hat aus abgehörten Telefonaten für die Ermittlungen gegen islamistische Extremisten im Zusammenhang mit der Muslimbruderschaft auch herausgelesen, dass die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) vom Geld der Muslimbruderschaft abhängig sei. So habe der mutmaßliche Anführer der Muslimbrüder in Österreich - laut Staatsanwaltschaft ein 47-jähriger Pädagoge, der aus dem Irak stammt - im Zusammenhang mit Mietrückständen der IGGÖ im Juli ein Treffen mit dem früheren IGGÖ-Präsidenten Anas Schakfeh vorgeschlagen, damit dieser das Gefühl habe, die Sache bereinigt zu ...