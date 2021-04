Justizministerin will "elektronischen Hausarrest" ausbauen

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat am Freitag ihre Pläne zur Reform des Strafvollzugs bekräftigt. Wie schon im Dezember angekündigt, ist unter anderem eine Ausweitung des elektronisch überwachten Hausarrests mittels Fußfessel geplant. Ein Gesetzesentwurf soll "vor dem Sommer" in Begutachtung gehen. Beim umstrittenen "Anti-Terror-Paket" ist Zadic nach eigenen Angaben in der Endabstimmung mit der ÖVP.

