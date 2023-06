Justizministerium setzt Schritte gegen Hatecrime

Ein "Runder Tisch" zu Hasskriminalität gegen LGBTIQ+-Personen heute im Justizministerium soll weitere Maßnahmen zur Prävention einleiten. So wird laut einer Aussendung des Ressorts eine technische Anpassung im IT-System der Justiz vollzogen, mit der es künftig auch möglich sein soll, Hassverbrechen in genaueren Kategorien (Frauen, LGBTIQ+, etc.) zu erfassen. Das soll in Folge ein schnelleres Vorgehen der Polizei und der Justiz ermöglichen.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Zadic im Einsatz für LGBTIQ-Rechte