In Seitenstetten im Bezirk Amstetten ist am Freitagnachmittag ein Überfall auf einen Juwelier verübt worden. Laut Polizeisprecher Stefan Loidl sind vermutlich drei Täter am Werk gewesen. Eine Alarmfahndung war im Gang. Die überfallene Angestellte erlitt einen Schock. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.