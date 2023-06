Juweliereinbrecher in Wiener Neustadt beutelos geflüchtet

Ohne Beute sind am Montag in den frühen Morgenstunden vorerst unbekannte Juweliereinbrecher in Wiener Neustadt geflüchtet. Sie hatten nach Polizeiangaben die Auslagenscheibe eines Geschäfts in der City mit einem Sprengmittel zum Bersten gebracht. Wenig später wurde in Weigelsdorf in der Gemeinde Ebreichsdorf (Bezirk Baden) ein brennendes Auto gemeldet. Es dürfte sich um das Fluchtfahrzeug gehandelt haben.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Polizei fahndet nach Juweliereinbrechern von Wiener Neustadt