Kabarettist Stipsits will Menschen mit Burn-out Mut machen

Vier Monate lang hat der Kabarettist, Schauspieler und Autor Thomas Stipsits die Bühnen des Landes bewusst nicht betreten. Anfang September führte er auf Facebook ein Burn-out als Grund dafür an. Bei der Ö3-Radiosendung "Frühstück bei mir" am Sonntagvormittag sagte er, dass er mit seiner Geschichte bewusst an die Öffentlichkeit ging, um "Menschen, denen es ähnlich geht, Mut zu machen, weil das ist der Beginn der Heilung".

