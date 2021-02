Kälte und Wind - der Neusiedlersee zeigt sich in bizarrer Schönheit

Minustemperaturen im zweistelligen Bereich, dazu immer wieder Wind - dieser ließ die gemessenen Werte noch mehr absinken. Die Kältewelle des Februar bot aber auch so manchen Hingucker. Etwa am Neusiedlersee.

Am Wochenende herrschte weiter "Eiszeit" in Österreich: Der absolute Tiefstwert in der Nacht auf Sonntag wurde am Tiroler Brunnenkogel in 3.437 Metern Seehöhe mit minus 24,5 Grad ermittelt, berichtete die ZAMG.

SN/APA/ROBERT JAEGER Eine durch kalten Wind gefrorene Bade-Einstiegshilfe am Montag, 15. Februar 2021, am Neusiedlersee bei Illmitz. SN/APA/ROBERT JAEGER Durch kalten Wind gefrorene Pfähle am Montag, 15. Februar 2021, am Neusiedlersee bei Illmitz. SN/APA/ROBERT JAEGER Eine durch kalten Wind gefrorene Bade-Einstiegshilfe am Montag, 15. Februar 2021, am Neusiedlersee bei Illmitz. SN/APA/ROBERT JAEGER Eine durch kalten Wind gefrorene Parkbank am Montag, 15. Februar 2021, am Neusiedlersee bei Illmitz. SN/APA/ROBERT JAEGER Eine Spaziergängerin am gefrorenen Neusiedlersee (im Hintergrund der Schneeberg und die Rax) am Montag, 15. Februar 2021, bei Podersdorf. SN/APA/ROBERT JAEGER Eine durch kalten Wind gefrorene Bade-Einstiegshilfe am Montag, 15. Februar 2021, am Neusiedlersee bei Illmitz. SN/APA/ROBERT JAEGER Eine durch kalten Wind gefrorene Bade-Einstiegshilfe am Montag, 15. Februar 2021, am Neusiedlersee bei Illmitz.

Das war nicht ganz so kalt wie Samstagfrüh am Dachstein. Dafür war es im kältesten bewohnten Ort, St. Jakob im Tiroler Defereggental, mit minus 23,7 Grad noch eine Spur kälter als tags zuvor. Jetzt sollte die Kälte aber bald weichen.

"Milde Atlantikluft verdrängt langsam die Kälte", lautete die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die kommenden Tage. Zumindest die Tageshöchsttemperaturen wandern ab der Wochenmitte großteils in den Plusbereich.

Quelle: SN