Kärnten kämpft erfolgreich gegen Corona: "Es war sicher nicht nur Glück"

Kärnten ist das einzige Bundesland, für das die deutsche Reisewarnung nicht gilt.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Kärnten ist derzeit das österreichische Bundesland mit den wenigsten Coronaneuinfektionen. 55 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sind am Dashboard des Gesundheitsministeriums vermeldet. Zum Vergleich: Spitzenreiter Salzburg bringt es auf 227 Neuinfektionen. "Es war sicher nicht nur Glück", sagt die Präsidentin der Kärntner Ärztekammer, Petra Preiss. Ihrer Meinung nach ist die Bevölkerung in Kärnten sehr diszipliniert, wenn es darum gehe, die Coronamaßnahmen mitzutragen. Dies sei bereits im Frühjahr so gewesen und ...