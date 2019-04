Kärntner Arzt wird nach Prozess in Anstalt eingewiesen

Ein 55 Jahre alter Arzt aus Oberkärnten ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung vor Gericht gestanden. Richterin Ute Lambauer sprach ihn schuldig und entschied auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Entscheid: Einweisung in Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher