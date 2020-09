Kärntner bei Wanderung im Mölltal tödlich verunglückt

Ein 70 Jahre alter Mann aus Rangersdorf (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Sonntag bei einer Bergwanderung im Gebiet zwischen Stall im Mölltal und Rangersdorf tödlich verunglückt. Laut Polizei war er allein unterwegs, seine Leiche wurde am Dienstag in 1.900 Metern Seehöhe gefunden.

SN/APA (Archiv/EXPA)/EXPA/JFK Polizeihubschrauber-Besatzung entdeckte die Leiche