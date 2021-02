Kärntner Bischof krempelt das Bistum Gurk um: neues Statut und neue Geschäftsführung

Das Bistum Gurk, das bischöfliche Mensalgut der Diözese Gurk-Klagenfurt, erhält ein neues Statut und eine neue Geschäftsführung. Das gab die Diözese am Freitag bekannt. Nach den Vorwürfen der Misswirtschaft gegen seinen Vorgänger Alois Schwarz Bischof stellte der neue Kärntner Oberhirte, Josef Marketz, der seit gut einem Jahr im Amt ist, klar, das Bistum sei "nicht im Privatbesitz des Bischofs".

Das neue Statut realisiere, so Diözesanbischof Josef Marketz, zwei seiner zentralen Anliegen, nämlich die stiftungsgemäße und transparente Verwendung des Bistumsvermögens sowie die personelle und operative Verschränkung von Bistum und Diözese. Mit kommendem Montag, 1. März, werden drei neue Geschäftsführer eingesetzt, der bisherige Bistums-Ökonom und Gurker Stiftspfarrer Gerhard Kalidz, Finanzkammerdirektor Gerhard Salzer und Diözesanökonom Burkhard Kronawetter. Dazu wird Sabine Loy zur Direktorin des Hotelbetriebs im Stift St. Georgen/Längsee bestellt.

Das neue Statut bedeutet nach Angaben der Katholischen Kirch Kärnten eine Orientierung am "ureigensten Stiftungszweck" der Heiligen Hemma von Gurk, die dort im jahr 1043 ein Frauenkloster gegründet hatte. Damit sei auch klargestellt und gewährleistet, dass das Bistum nicht Privatbesitz des Bischofs, sondern aufs engste mit der Diözese und deren seelsorglichen Aktivitäten verbunden und für die Menschen dieses Landes da sei. Dies entspreche dem ureigensten Stiftungszweck durch die heilige Hemma und orientiere sich auch an den Vorgaben von Papst Franziskus betreffend des verantwortungsvollen Umgangs mit kirchlichem Vermögen, betonte Marketz.



Erträge aus dem Bistum kommen den Pfarren zugute

Eine wesentliche Neuerung des nun erlassenen Statuts betrifft den Verwendungszweck für das Vermögen des Bistums Gurk. Zu den vorrangigen Zwecken zählen ab nun pastorale und karitativ-diakonische Aktivitäten der Diözese, Erfordernisse der dem Bistum zugewiesenen 55 Patronatspfarren sowie die Förderung kirchlichen Lebens im Bereich des Bistums und der Diözese Gurk. Darüber hinaus können nach Maßgabe der vorhandenen Mittel auch kulturelle und volksbildnerische Projekte unterstützt und gefördert werden. Beim Verwendungszweck als letzter Punkt genannt wird der Zweck des Bistums als bischöfliches Mensalgut, das, "der Amtsführung und dem angemessenen Unterhalt des Bischofs dient". Im bisher geltenden Statut war das als vorrangiger Stiftungszweck genannt worden. Zudem wird ein fünfköpfiger Aufsichtsrat installiert, der zu allen Rechtsgeschäften seine Zustimmung erteilen muss, ebenso wie das Domkapitel. Damit soll die "enge Verschränkung der Verwaltungseinheiten von Diözese und Bistum" gewährleistet werden.

Der Umgang mit dem bischöflichen Mensalgut und dessen Geldern war einer der zentralen Kritikpunkte der Kärntner Kirchenführung am Vorgänger von Marketz, Bischof Alois Schwarz gewesen. Ihm wurde vorgeworfen, die Statuten nicht eingehalten und das Aufsichtsgremium nach Kritik an seiner Vorgangsweise einfach aufgelöst zu haben. Schwarz war Mitte 2018 als Bischof nach St. Pölten entsandt worden. Nun wurde durch seinen Nachfolger in Klagenfurt jene Neuausrichtung fixiert, die bereits durch den interimistischen Administrator Engelbert Guggenberger, eingeschlagen worden war.