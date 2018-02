Kärntner Exekutive ermittelt gegen falsche Polizisten

Zwei falsche Polizisten haben am Wochenende in Steindorf in Kärnten (Bezirk Feldkirchen) eine Autolenkerin kontrolliert. Die Männer waren mit einem Geländewagen, einem Range Rover Evoque, unterwegs, mit Blaulicht im Kühlergrill und einer Leuchte "HALT POLIZEI BITTE FOLGEN" in der Heckscheibe. Nachdem sie Führerschein und Pickerl kontrolliert hatten, ließen die beiden die 30-Jährige weiterfahren.

Die echte Polizei ermittelt nun wegen Amtsanmaßung, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Die Männer sollen 30 bis 40 Jahre alt sein, sie sprachen Kärntner Dialekt. Aufgefallen war die Geschichte, als die 30-Jährige einen befreundeten Polizisten auf den vermeintlich erweiterten Fuhrpark der Exekutive ansprach. Eine bundesweite Überprüfung ergab dann, dass die Polizei über kein einziges derartiges Fahrzeug verfügt. Die Ermittler hoffen nun, dass sich weitere Betroffene melden. (APA)