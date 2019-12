Kärntner hielt Ex-Frau über Nacht gefangen

Ein 43-jähriger Kärntner hat in der Nacht auf Montag in Ebenthal bei Klagenfurt seine 34-jährige Ex-Frau mit Gewalt bedroht und am Verlassen ihrer Wohnung gehindert. Wie Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg mitteilte, gelang es der 34-Jährigen gegen 6.30 Uhr die Wohnung zu verlassen und die Polizei zu alarmieren. Das Einsatzkommando Cobra stürmte die Wohnung und nahm den Mann fest.

