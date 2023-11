Kärntner Hotelbrand wegen Reparaturarbeit an Solaranlage

Die Ursache für den Brand eines 40-Betten-Hotels am Samstag am Nassfeld (Bezirk Hermagor) steht fest: Am Vortag durchgeführte Reparaturarbeiten an der Solarinstallation der Hotelanlage dürften laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten dazu geführt haben. Das Feuer zerstörte das gesamte Dach, die konkrete Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest, wurde aber auf Millionenhöhe geschätzt.

BILD: SN/APA/BFKDO HERMAGOR/BI FLORIAN JO Der Schaden wird auf Millionenhöhe geschätzt