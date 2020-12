Kärntner Lesachtal weiterhin abgeschnitten

Das Kärntner Lesachtal ist weiter von der Außenwelt abgeschnitten geblieben. Die Gailtalbundesstraße ist ab Kötschach-Mauthen gesperrt. Laut Bezirkshauptmannschaft ist auch der Plöckenpass gesperrt. Am Nassfeld, am Gailberg, Kreuzberg und der Kreuzener Landesstraße herrschte weiterhin Kettenpflicht. In den anderen Landesteilen hat sich die Situation während der Nachtstunden entspannt, die Straßensperren konnten aufgehoben werden.

SN/APA/FEUERWEHR LIESING/SALCHER/FE Lesachtal versinkt im Schnee