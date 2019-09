Kärntner meldete sich am Tag nach Fahrerflucht bei Polizei

Einen Tag nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt), bei dem drei Personen verletzt worden waren, hat sich am Freitag der Unfalllenker bei der Polizei gemeldet. Der 32-Jährige war nach dem Crash davongefahren. Er gab an, dass er sich nicht an den Unfall erinnern könne, alkoholisiert sei er jedoch nicht gewesen. Der Mann wird angezeigt, teilte die Polizei mit.

SN/APA (Archiv)/LUKAS HUTER Mutmaßlicher Unfalllenker will nicht betrunken gewesen sein