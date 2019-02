Kärntner nach 20 Minuten aus Lawine gerettet

Bei einem Lawinenabgang in Bad Kleinkirchheim ist am Sonntag ein Kärntner zur Gänze verschüttet worden, seine Begleiterin teilweise. Der Mann konnte von der Bergrettung im letzten Moment ausgegraben werden, er wurde ins Krankenhaus nach Spittal/Drau gebracht. Das Pärchen aus dem Bezirk Villach war in einen gesperrten Hang eingefahren und hatte das Schneebrett laut Polizei selbst ausgelöst.

SN/APA (Bergrettung Radenthein)/UNB Rettungsaktion für verschüttetes Paar in Bad Kleinkirchheim