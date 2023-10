Kärntner Saurierfunde älteste Saurierfossilien Österreichs

Ur-Saurierfunde aus Kötschach-Mauthen sind älter als bisher angenommen und konnten jetzt als die ältesten Saurierfossilien Österreichs bestätigt werden, wie der GeoPark Karnische Alpen am Donnerstag per Aussendung bekannt gab. Die 2017 in den Gailtaler Alpen freigelegten Fährten sind nach neuen Messungen der Goethe-Universität Frankfurt 295-300 Millionen Jahre alt, gut 70 Millionen Jahre älter als die fossilen Schwimmsaurier, die im benachbarten Gitschtal gefunden wurden.

BILD: SN/APA/GEOPARK KARNISCHE ALPEN/SEBA Die Fährten wurden 2017 in den Gailtaler Alpen freigelegt