Kärntner stürzt mit Auto über eine Böschung und stirbt

Ein 54 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Millstatt (Bezirk Spittal an der Drau) getötet worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei aus unbekannter Ursache in einer leicht abschüssigen Kurve von der Obermillstätter Landesstraße abgekommen. Das Auto stürzte über eine Böschung und stieß gegen ein Carport eines Einfamilienhauses.

SN/APA/JAKOB GRUBER Für den Mann kam jede Hilfe zu spät