Kärntner übergoss sich mit brennendem Öl

Ein 68-jähriger Mann aus Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) hat sich am Donnerstagabend versehentlich mit brennendem Öl übergossen. Er hatte das Öl in der Küche seines Hauses erhitzt, das dann zu brennen begann. Der Mann lief mit dem Topf ins Freie, dürfte dabei aber gestürzt sein, teilte die Polizei mit. 68-jährige wurde noch am Unfallort in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.