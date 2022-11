Kärntner wegen Missbrauchs von drei Töchtern vor Gericht

Weil er seine drei Töchter jahrelang schwer sexuell missbraucht haben soll, hat sich am Freitag ein 41-jähriger Kärntner vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Die Anklage wirft ihm unzählige Übergriffe über Jahre hinweg vor. Der Angeklagte gab lediglich eine Tat zu, alle anderen stellte er in Abrede. Der Prozess war bis Nachmittag anberaumt.

Staatsanwältin Denise Ebner listete in ihrem fast halbstündigen Anklagevortrag nicht nur die Taten auf, die dem Mann zur Last gelegt werden, sondern auch die Folgen, die diese gehabt hätten. So leiden alle Betroffenen an schweren, posttraumatischen Belastungsstörungen, auch der heute zwölfjährige Sohn des Angeklagten, der die Taten teilweise beobachten musste. Ebner bezeichnete die Opfer als absolut glaubwürdig, der Angeklagte habe in Untersuchungshaft außerdem einen Brief an seine Eltern geschrieben, der wohl als Geständnis zu werten sei.

Der Verteidiger des Angeklagten erklärte, sein Mandant werde sich zu einer Tat geständig zeigen, und auch die sei nicht so gravierend abgelaufen, wie von der Staatsanwaltschaft geschildert. Es gebe außerdem "massive Zweifel" an den Aussagen der Kinder.

Der Prozess wurde mit der Einvernahme des 41-Jährigen durch den Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi fortgesetzt. Der Prozess war bis zum frühen Nachmittag anberaumt. Ob es ein Urteil geben wird, war unklar, Staatsanwältin Ebner verwies auf Beweisanträge, die noch durch die Verteidigung gestellt würden.