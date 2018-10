Eine 67 Jahre alte Pensionistin aus dem Bezirk Hermagor ist am Montag in den Karnischen Alpen bei der Suche nach ihren Schafen tödlich verunglückt. Sie war gemeinsam mit ihrem Mann am Gamskofel in der Gemeinde Lesachtal unterwegs gewesen, als sie den Halt verlor und 200 Meter über einen steilen Hang hinunterstürzte. Die Frau konnte laut Polizei nur noch tot geborgen werden.

Quelle: APA