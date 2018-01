Kärntnerin beim Skifahren von Liftbügel niedergeschlagen

Eine 39 Jahre alte Kärntnerin ist am Sonntag im Skigebiet Gerlitzen (Bezirk Villach-Land) von einem Schlepplift-Bügel am Kopf - genau an der Stirn unterhalb des Helms - getroffen worden. Sie stürzte und war kurz bewusstlos, berichtete die Polizei. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die Skifahrerin per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.

Am Sonntag kam es auf der Turracher Höhe (Bezirk Feldkirchen) zu einem weiteren Skiunfall. Eine 52-jährige Skifahrerin aus der Steiermark wurde von einem Kind niedergefahren und schwer verletzt. Laut Polizei hatte die achtjährige Polin die Kontrolle verloren und die Steirerin frontal gerammt. Während das Mädchen unverletzt blieb, musste die 52-Jährige von einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus Spittal geflogen werden. (APA)