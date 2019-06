Kärntnerin nach Attacke mit Bauchwunde im Krankenhaus

Eine 42 Jahre alte Kärntnerin ist am Montagvormittag bei ihrem Wohnhaus in Treffen (Bezirk Villach-Land) attackiert und verletzt worden. Sie meldete sich noch bei einem Nachbarn, der die Rettungskette in Gang setzte, war aber bei deren Eintreffen nicht mehr ansprechbar. Sie wurde laut Polizei mit einer blutenden Bauchverletzung vor ihrem Haus gefunden und ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Polizei ermittelt