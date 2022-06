Kärntnerin wegen versuchten Mordes vor Gericht

Eine 30-Jährige muss sich kommende Woche wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihr wird vorgeworfen, einen Brand in einem Mehrparteienhaus in Villach gelegt zu haben, bei dem ihr Mann und ihre vier Kinder sterben hätten sollen. Für die Verhandlung unter Vorsitz von Richterin Michaela Sanin sind zwei Tage anberaumt, nach dem Start am kommenden Dienstag wird das Urteil für Mittwoch erwartet.

SN/APA/HFW VILLACH/UNBEKANNT Zu dem Brand war es im August in Villach gekommen