Käserei wegen Fund von Listerien nun behördlich gesperrt

In Niederösterreich ist nun jene kleine Käserei behördlich gesperrt, die wegen Listerien ins Visier geriet. Laut AGES ist der Bakterienstamm mit dem mehrerer Todes- und Krankheitsfälle ident.

Drei Proben aus der Produktion der Käserei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) im südlichen Niederösterreich wurden in den vergangenen Tagen genauer auf eine Verseuchung mit dem Bakterium Listeria monocytogenes untersucht. Am Donnerstag lagen der staatlichen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) die Ergebnisse vor. Demnach gibt es bei den vor allem für geschwächte Menschen gefährlichen Bakterien eine Übereinstimmung zwischen den Proben und acht Krankheitsfällen in Wien seit 2020, von denen drei zum Tod geführt hatten.

Das Land Niederösterreich reagierte umgehend. ...