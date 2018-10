Kaffee und Torte neben Grab und Gruft

330.000 Grabstellen und ein Café: Am Wiener Zentralfriedhof trifft man sich um Allerheiligen nicht nur zum Schmücken der Gräber, sondern auch, um sich zu trösten - und um zu lachen.

Ganz hinten rechts nimmt sie Platz, die Dame um die 80 Jahre, die die Kellner im Café Oberlaa am Zentralfriedhof liebevoll nur "die Omi" nennen. Drei oder vier Stunden sitzt sie allein an ihrem Tisch. Tag für Tag. Der Platz wird schon extra für sie freigehalten. Wenn die "Omi" mit ihrem Kaffeehausbesuch fertig ist, zieht sie sich die Jacke wieder an und verschwindet zwischen den Gräberreihen. Sie geht zur letzten Ruhestätte ihres verstorbenen Sohnes. Ihm erzählt sie, was sie gerade getrunken und gegessen hat. Tag für Tag.