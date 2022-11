Kalte Amtsstuben werden aufgetaut

Städte und Gemeinden haben sich ehrgeizige Sparziele bei der Raumtemperatur in den Büros gesetzt. Von 19 oder 20 Grad Celsius war die Rede. Kurz vor dem Winter rudern sie zurück. "Die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen", ist zu hören.

In der Hitze des Sommers haben sich zahlreiche Städte und Gemeinden mit dem Ankündigen von Sparmaßnahmen bei Heizen und Beleuchtung übertroffen. Linz verordnete 19 Grad Celsius in den Büroräumen, in Graz sollte bis maximal 20 Grad geheizt werden und die Gänge sollten nur noch so erwärmt werden, dass Schäden - etwa durch Frost - vermieden werden. Villach kündigte ebenfalls eine Reduktion der Temperatur auf 20 Grad in allen öffentlichen Räumen an, in den Gängen waren 12 Grad ...