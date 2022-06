Kammer warnt vor Mangel an Nutztierärzten

Ein Arbeitspensum bis zu 60 Stunden pro Woche und Nacht- und Wochenenddienste: Das trifft vor allem Tierärzte, die sich um Nutztiere kümmern. In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird aber nach Berechnungen des Simulationsforschers Niki Popper vor allem in diesem Bereich ein drastischer Personalmangel entstehen. Die Österreichische Tierärztekammer (ÖTK) präsentierte eine entsprechende Studie am Mittwoch im Rahmen des "ÖTK-Zukunftstalk". Demnach steigt die Zahl der Tierärztinnen und -ärzte in den nächsten zehn Jahren zwar allgemein um rund elf Prozent auf ...